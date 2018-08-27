نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدداً من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة أسوان مساء أمس حيث أقام القصر ورشة خرز لذوث الاحتياجات الخاصة أدارتها عبير الصاوث، إلى جانب استمرار العرض المسرحى "سوسن والديب" تأيف حجاج الباث وإخراج يحيى عبد العظيم، ودراماتورج أصولي مرعي، واستعراضات أحمد كشري، وتمثيل فرقة مسرح قصر ثقافة أسوان.

وفى مكتبة الشطب عقدت ورشة فنية للأطفال بعنوان "رسم حر" أدارها محمد الطاهر برعي، أما في بيت ثقافة كلابشة أقيم مهرجان لاكتشاف المواهب.

كما أقام الفرع حفل توقيع ومناقشة ديوان شعري في فن النميم بعنوان "دررالنميم" للشاعر حسن عبدالرحمن، وشارك في المناقشة الشاعران عبد المنعم فتح الرحمن وعبدالرؤوف مصطفى وأدارها الشاعر جمال حدا وذلك بدارالضيافة بقرية المالكي بمركز نصر النوبة.