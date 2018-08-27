جوائز حصدها فيلم "يوم للستات" خلال عشرات المشاركات في مهرجانات دولية، ليزور فيلم المخرجة كاملة أبوذكري محطته المقبلة باريس، من خلال الدورة الثامنة من مهرجان الشتات الأفريقي السينمائي الدولي، الذي يقام أيام الجمعة، السبت والأحد من 7 لـ9 سبتمبر المقبل.

وعرض "يوم للستات" مؤخرا في مركز Het Kijkhuis لعروض الأفلام بمدينة لايدن بهولندا، كما نافس في المهرجان الدولي للسينما بمونتريال "نظرات من أفريقيا"، وافتتح الدورة الأولى من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، الذي كرّم النجمة إلهام شاهين، كما عرض في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

و فاز "يوم للستات" بسبع جوائز من مهرجانات دولية شارك بها، وحصد على جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي "روتردام"، جائزة أفضل سيناريو في مهرجان السليمانية الدولي للأفلام بالعراق، جائزة أفضل موسيقى والجائزة الثالثة للإنتاج من المهرجان القومي للسينما المصرية، وجائزة أفضل فيلم طويل من مهرجان فيرونا للسينما الإفريقية.

كما شارك في مهرجانات "كيب تاون" السينمائي الدولي، بيروت السينمائي الدولي ومهرجان مشاهد عربية بواشنطن.

وكان العرض العالمي الأول لفيلم "يوم للستات" في الدورة الـ60 من مهرجان لندن السينمائي التابع لـمعهد السينما البريطاني ضمن قسم Debate Strand، كما نافس في المسابقة الرسمية بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث كان العرض الأول للفيلم بالعالم العربي، وحصلت فيه ناهد السباعي على جائزة أفضل ممثلة.

كما تشاركت نجمات الفيلم إلهام شاهين، نيللي كريم وناهد السباعي في جائزة أفضل تمثيل من مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية والمقام في جمهورية تترستان التابعة للاتحاد الروسي.

وتحدث قصة "يوم للستات" في حي شعبي بالقاهرة، حيث يخصص مركز الشباب يوما لنساء الحي في حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التي تغير نظرتهن لأنفسهن، وللحياة كلها.