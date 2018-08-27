تختتم الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، الخميس المقبل، المهلة التي حددتها للشركات بقيد الأجهزة الطبية كافة باكسسواراتها، بعد 3 أشهر من فتح تلك المهلة لهم.

وتلتزم الشركات بالتقدم لقسم قيد الأجهزة الطبية بـ"الإدارة"، قبيل انتهاء شهر أغسطس الجاري، حيث سيجري الإفراج عن الأجهزة الطبية واكسسواراتها وفقا لما هو معمول به في 31 أغسطس الماضي، ولن يسمح لأي شركة بالإفراج عن جهاز أو اكسسوارت اعتبارا من أول سبتمبر، ما لم تكن حاصلة بالفعل على موعد للتقدم بملف القيد، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات المعمول بها سابقا الخاصة بالدول المرجعية وغير مرجعية.