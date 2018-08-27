صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسه الدكتور هيثم الحاج علي كتاب بعنوان "الإنترنت وشعرية التناص في الرواية العربية" تأليف الدكتور محمد هندي يتناول ما أضافه الإنترنت إلى ظاهرة التناصية في الرواية العربية خصوصاً وأن البنية التناصية كانت موجودة في الرواية التجريبية في مرحلة ماقبل الإنترنت بالإضافة للكشف عن جماليات التناص الموضوعية والشكلية في التجارب المقدمة خصوصا وأنه أصبح محوراً أساسياً في تشكيل القصص بأبعاده الواقعية والدرامية فتوظيفه لم يكن مجرد الاقتباس أو الزخرفة الشكلية إنما يحمل دلالة موضوعية وفنية تختلف باختلاف الرؤى التأليفية.

والكتاب مكون من ثلاث فصول يعرض الفصل الأول التناص المفهوم والماهية وأشكال التناص والتناص في مرحلة الإنترنت والفصل الثاني بعنوان صورة التناص وعلاقتها بالأنا الساردة في روايه الإنترنت والتناص في الشعر والتناص مع الأغنية.

أما الفصل الثالث والأخير يتحدث عن آليات تقديم التناص في رواية الإنترنت والكتاب يحتوي أيضاً علي محلق للصور وقائمة المصادر والمراجع.