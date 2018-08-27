استقبلت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، زوجة الرئيس الفيتنامي تران داى كوانج، الذي يجري زيارة رسمية إلى مصر بمناسبة الذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.