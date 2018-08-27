يستعد السيناريست تامر حبيب لخوض تجربة سينمائية جديدة مع المخرجة كاملة أبو ذكري الفترة المقبلة، قائلا: "يجمعنا مشروع ولكن حتى الآن لم أنتهي من الكتابة ولكن بشكل عام يدور في إطار العلاقات الإنسانية، ولم نحدد موعد بدء التصوير، ولكني سعيد بالتعاون مع كاملة أبو ذكري".

وتابع حبيب لـ"الوطن": "حتى الآن لم أستقر على العمل الذي أعود به للدراما في 2019، حيث هناك بعض النقاشات للوقوف على عمل بعينه، لتكون عودة قوية بعد غياب العام الماضي فكان من الضروري أن أبتعد قليلا بعد 3 سنوات من المشاركة في الموسم، وكان الأمر مرهق بدرجة كبيرة".

يذكر أن "لا تطفئ الشمس" كان آخر أعمال الكاتب والسيناريت تامر حبيب، في سباق الدراما الرمضانية 2017.