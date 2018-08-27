يبدأ قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في إطلاق مبادرة بعنوان "نحن هنا" بالتعاون مع الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، والتي تهدف إلي إعادة أحياء وفتح المناطق الأثرية المغلقة.

وقال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أنه سوف يتم إطلاق المبادرة بداية من الأسبوع القادم من سبيل أم عباس بالصليبة، بحضور أعضاء مجلس الشعب ورؤساء الأحياء والشخصيات العامة وأهالي المنطقة.

وأضاف أنه تم التنسيق بين مفتشي آثار المنطقة وآثاري إدارة الوعي الأثري بالقطاع للعمل علي تنفيذ المباردة من خلال الحملات التوعوية لأهالي تلك المناطق، والعمل علي دمج الأثر مع البيئة المحيطة به.

كما تم التواصل مع كافة الجهات الخدمية والثقافية والسياحية والتربوية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في هذه المبادرة حرصاً من الوزارة علي تفعيل دور المجتمع المدني في المشاركة الفعّالة من أجل تطوير وتنمية وخدمة المناطق الأثرية المختلفة.