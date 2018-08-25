شهدت المناطق الأثرية إقبالاً كبيراً من المصريين والأجانب خلال عيد الأضحى المبارك، حيث زار «المتحف المصرى» فى التحرير نحو 4 آلاف زائر أول أيام العيد، و6 آلاف زائر لكل يوم من أيام الإجازة، بإجمالى 22 ألفاً، فيما زار منطقة الهرم الأثرية نحو 200 ألف زائر خلال إجازة العيد، فيما شهدت المناطق الأثرية الإسلامية، ومنها قلعة صلاح الدين ومزارات «شارع المعز والغورية» إقبالاً ملحوظاً هذا العام.

وقالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصرى، إن «المتحف شهد توافداً كبيراً من الزوار المصريين والأجانب على حد سواء، وزاد على ذلك إقبال عربى ملحوظ من جنسيات مختلفة بعد انقطاع دام عدة سنوات عقب ثورة 25 يناير 2011».

وأضافت «عبدالرازق»، فى بيان اليوم، أن «المتحف لم يغلق أبوابه طوال أيام العيد، وتم إعلان حالة الاستعداد القصوى ومنع الإجازات خلال العيد، لضمان وجود عدد كاف من الأثريين وأفراد الأمن داخل المتحف لاستقبال الزوار».

من جانبه، قال أشرف عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار إن «منطقة الهرم الأثرية هى المؤشر لمدى الإقبال على المناطق الأثرية المصرية خلال أيام الأعياد، حيث شهدت المنطقة إقبالاً ملحوظاً، وتضاعفت أعداد الزوار من المصريين والأجانب مقارنة بالسنوات الماضية، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة وانشغال المصريين بذبح الأضاحى».

وأضاف «عشماوى» أنه «تم منع الإجازات خلال أسبوع العيد، حيث يوجد مفتشو الآثار وأفراد الأمن التابعون لوزارة الآثار، بالإضافة إلى مدير المنطقة، على مدار المواعيد الرسمية لمتابعة العمل وحركة الزيارات لحظة بلحظة».