تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادي الجديد والأقصر والغردقة، وكذا إنشاء مناطق استثمارية في كل من بنها وميت غمر والصف، وتطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط والسويس وشبين الكوم، وإنشاء مناطق حرة عامة في نويبع والمنيا.

وخلال انعقاد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس، أول اجتماع بتشكيله الجديد، برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرض المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تطوير مشروعات الهيئة والمشروعات الجارية والمستقبلية والجدول الزمني المحدد لها، وجرى تطوير في المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية.

وأوضح محسن عادل، أنه وفقا لتوجيهات وزيرة الاستثمار، سيعقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة المقبلة بشكل دوري في كل محافظة، كما ستعقد لقاءات مع المستثمرين بها، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بعمل توسعات في المحافظات هي الأكبر منذ إنشاء الهيئة، تتضمن إنشاء مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين، مما سيساهم في زيادة ايرادات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت سحر نصر، أهمية الإسراع في عملية تطوير المناطق الحرة الحالية، وإنشاء المناطق الحرة والاستثمارية وفروع مركز خدمات المستثمرين في المحافظات بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع دعم عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والترويج للفرص الاستثمارية من أجل ضخ استثمارات جديدة.