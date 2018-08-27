تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
نقيب السياحيين يكشف كواليس 4 سنوات من الإعداد لاستقبال عروض "ديزني"
رئيس فيتنام يشيد بالطابع الأثري للبرلمان.. و"الشريف": التعاون مثمر
"العلميين" تعلن عن تشكيل ومواعيد انتخاباتها التكميلية
عاجل| قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا أطلقه "الحوثي"
تفاصيل وشروط التقدم للمدن الجامعية بـ"طنطا"
غدا.. منتدى حوار الثقافات ينظم ندوة حول القضية السكانية
اختيارات الوطن
"هضرب نفسي بالنار".. رسالة تركها ضابط إمبابة لزوجته قبل انتحاره
بالصور| أغسطس 2018.. شهر زواج النجوم
بسبب مشاكل أسرية ونفسية.. 3 حالات انتحار بالجيزة والإسكندرية وأسيوط
آبي أحمد يكشف أسباب إلغاء التعاقد مع جيش بلاده في بناء سد النهضة
وفاء عامر عن اتهامها بالإساءة للإسلام: سخف.. وأرفض المزايدة على تديني
مصير الطلاب المتقدمين للمدارس اليابانية المؤجل الدراسة فيها
الأكثر قراءة
لبنى عسل تعود لـ"الحياة اليوم".. ورحيل تامر أمين بشكل ودي
قبل محاكمته بتهمة صفع مواطن.. تفاصيل انتحار ضابط إمبابة بطقلة في الرأس
مدير "بابا عبده" لـ"الوطن": "السفير البريطاني طلب شاورما وسكلانس وكلمنا عربي"
مصدر باتحاد الكرة: "الجبلاية" لم تتلق مخاطبات مباشرة من "صلاح"
محامي "متحرش التجمع": سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفتاة
شهود عيان يروون تفاصيل إلقاء «أم» لطفليها فى ترعة بالمنيا
محمد رمضان يتهم وليد منصور بالسب والقذف في بلاغ رسمي
«ريان ومحمد» يفتحان باب المطالبة بـ«فحص عقلى ونفسى قبل الزواج»
رغم سمعتها الطيبة.. "شيماء" تتخلص من طفليها "ببرود أعصاب"
نشطاء يتداولون فيديو جديد لوالد طفلي الدقهلية
محام ينذر "الرقابة" بسبب "الديزل": "البطل بيقتل أكتر من 20 أو 30 شخص"
شقيق المتهمة بإلقاء طفليها بترعة المنيا: "وقعوا منها.. وهي ما قتلتهمش"
عاجل