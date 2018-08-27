"العلميين" تعلن عن تشكيل ومواعيد انتخاباتها التكميلية

أعلن مجلس نقابة المهن العلمية عن فتح باب الترشح لإنتخابات التجديد النصفي على المقاعد التالية 14 مقعد من هم فوق سن الـ15 عاماً أي مر على عضويتهم بالنقابة 15 عاماً وكذلك من هم تحت 15، لتمثيل 12 فرع بالمحافظات المختلفة ضمت مقعد واحد لكل من محافظات (البحيرة، قنا، المنوفية، الإسكندرية، دمياط، الغربية، المنيا، أسيوط، أسوان وسوهاج)، ومقعدين لكل من محافظات (الشرقية، وبني سويف)، بالإضافة لسبعة مقاعد لممثلي شعب النقابة، والتي تضم علوم الحياة والكيمياء والجولوجيا وعلوم الحاسب والإدارة العلمية والعلوم الطبية، فضلاً عن 12 مقعد ممثلي لمجالس الشعب منهم خمسة أعضاء ممثلين لمجلس شعبة علوم الحاسب، وسبعة أخرون ممثلين لمجلس شعبة الإدارة العلمية.

ويتم تقدم طلب الترشح وفقاً للنموذج الخاص بالتشكيل ابتداء من السبت الموافق 25 من أغسطس حتى نهاية الشهر، مع إعتبار الجمعة يوم عمل في الانتخابات.

وكشف التشكيل عن الأسماء التي سيقع عليها التجديد النصفي، نظراً لوجودهم بالسنتين الأخيرتين للمجلس السابق وتمثلوا في كل من سامح محمد وأحمد أنور ممثلين النقابة بالأسكندرية، سامي فتحي ممثل فرع المنوفية، عبد المنعم عادل ممثل فرع قنا، محمد علي محمد ممثل فرع البحيرة، يوسف محمد خضر ممثل فرع دمياط.

وأوضحت النقابة مواعيد إجراء الانتخابات، كالأتي الإعلان بصحيفتين واسعتي الإنتشار يوم السبت الموافق الثامن من سبتمبر، وفتح باب الترشح للأعضاء بداية من السبت الموافق 15 من سبتمبر وحتى الجمعة من نفس الأسبوع، وعرض كشوف المرشحين بالنقابة وفروعها لإمكانية الطعن عليها لمدة أسبوعين بدءً من السبت الموافق 22 من سبتمبر، وفتح باب التنازل عن الترشح لمدة أسبوع بدءً من السبت الموافق 6 من أكتوبر، وإختيار المندوبين وإبلاغ اللجان بدءً من السبت 13 أكتوبر وحتى الجمعة من نفس الأسبوع، وإجراء الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق 23 من أكتوبر، وأخيرًا إعلان النتائج يوم الخميس الموافق 25 من أكتوبر.