عاجل| قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا أطلقه "الحوثي"

منذ 12 دقيقة

منذ 12 دقيقة

أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، بأن المتحدث باسم التحالف العربي صرح بأن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضات صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي من صعدة باتجاه جازان.