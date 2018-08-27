رئيس فيتنام يشيد بالطابع الأثري للبرلمان.. و"الشريف": التعاون مثمر

استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رئيس دولة فيتنام، بمقر البرلمان المصري، بحضور وكيلي المجلس، وعدد من رؤساء اللجان النوعية.

وتفقد رئيس فيتنام، مقر القاعة الرئيسية بالبرلمان، والتي يتم فيها عقد الجلسات العامة، مبديًا إعجابه بالطابع الأثري الذي تزينت به القاعة.

وقال النائب السيد الشريف، وكيل البرلمان، إن المجلس سيضع الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والفيتنامي، على أجندة البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، لسرعة مناقشتها والموافقة عليها للاستفادة من القوة الاقتصادية لفيتنام والاقتصاد الواعد لمصر.

وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن اللقاء بين الرئيس الفيتنامي والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، كان مثمرا جدا، حيث اتفق الجانبان علي تشكيل جمعية صداقة برلمانية مشتركة، مشيرًا إلى أن الرئيس الفيتنامي أكد دعمه لمصر في حربها ضد الإرهاب وخطط الإصلاح الاقتصادي.