واصل اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، لليوم الثالث قيادة حملة مكبرة لرفع الاشغالات ومنع سير مركبات التوك توك في الشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وأسفرت الحملة عن تحرير 234 محضر اشغال طريق عام، وإزالة 93 فرش عشوائي، و 226 حاجز خرساني وحديدي، و7 تندات وسقف بدون تراخيص، و 39 غرز ومقهى عشوائي، و517 حالة رفع إشغالا مخالفة بالطريق.

كما تم ضبط 71 توك توك و5 درجات نارية بدون تراخيص ولوحات معدنية، وشدد مدير أمن الغربية، على استمرار الحملات لتحقيق الانضباط والحد من التجاوز والإشغال خصوصا في الشوارع الكبيرة والميادين وتحقيق السيولة المرورية.