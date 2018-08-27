استقبل اليوم بمقر البرلمان، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تران داي كوانج رئيس فيتنام، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر.

وحضر اللقاء، الوكيلان السيد الشريف، وسليمان وهدان، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان.

وحسب بيان صادر عن مجلس النواب، أكد الدكتور علي عبدالعال، عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وفيتنام، والتي ترجع إلى عام 1963.

كما أكد "عبدالعال"، التنسيق المتبادل بين البلدين في الكثير من المحافل الإقليمية والدولية في القضايا التي تهم كل طرف، كما تطرق إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتمنى أن تكون على المستوى ذاته من العلاقات السياسية.

ودعا "عبدالعال"، فيتنام إلى مزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح المستثمرين الأجانب الكثير من الامتيازات والتسهيلات.

وتطرقت المباحثات إلى جهود مكافحة الإرهاب في مصر، حيث أكد "عبدالعال"، النجاحات التي حققتها مصر في هذا المجال، ليس فقط نتيجة للإجراءات الأمنية، وإنما للسياسات الاقتصادية، وكذلك الثقافية والاجتماعية التي استهدفت تطوير الخطابين الديني والتعليمي.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد "عبدالعال"، حرص مجلس النواب على تطوير العلاقات البرلمانية مع الجانب الفيتنامي، سواء من خلال تبادل زيارات الوفود البرلمانية أو من خلال جمعية الصداقة البرلمانية التي تم تشكيلها بالفعل بين البلدين.

من جانبه، قدم الرئيس الفيتنامي الشكر على حفاوة الاستقبال، وأكد أنه عقد قبل مجيئه إلى مجلس النواب جلسة مباحثات رسمية ناجحة جدا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتفقا خلالها على التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وثمّن الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي إلى فيتنام العام الماضي 2017، كونها الزيارة الأولى بين البلدين على هذا المستوى.

كما وجه الرئيس الفيتنامي الشكر لمصر لدعمها بلاده في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وحول العلاقات الاقتصادية، عبَّر عن توقعه لأن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار بحلول عام 2020، كما أكد أهمية العلاقات الثقافية والسياحية بين البلدين لدورها الكبير في تدعيم العلاقات بين الشعبين الصديقين المصري والفيتنامي.

وفي نهاية اللقاء، دعا الرئيس الفيتنامي إلى مزيد من تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين، خاصة من خلال الزيارات المتبادلة، ووجه الدعوة إلى الدكتور عبدالعال لزيارة بلاده على رأس وفد برلماني في وقت قريب، وبدوره وعد الدكتور عبدالعال بتلبية هذه الدعوة في وقت مناسب لكلا الجانبين.