لقي طفل مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه في ترعة السبخة بقرية طوة التابعة لمركز المنيا بعد انتهاء عمله في جمع "الروبابيكيا".

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بمصرع "زياد. م. خ" 12 عامًا، مقيم بعزبة أبو عياد بقرية صفط الغربية، غرقًا أثناء استحمامه في ترعة السبخة بقرية طوه في مركز المنيا.

انتقل لمحل الواقعة المقدم أحمد صلاح، مفتش مباحث مركز شرطة المنيا، والرائدان أحمد يسري رئيس المباحث، وأحمد سامي معاون المباحث، ونُقلت الجثة بالإسعاف لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

أفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هاني إسحق شحاتة، أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وفشل حاد في التنفس ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة، وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد العجوز رئيس نيابة مركز المنيا.

وأفادت تحريات الأولية، أن الطفل الغريق يعمل في جمع "الروبابيكيا" من البلاستيك والزجاج والمعدن من أكياس الفضلات وأكوام القمامة، وأن أبواه منفصلان، وقد توجه للاستحمام بالترعة، بعد مجهود مضني من العمل طوال 8 ساعات.