أعلنت رابطة متسابقي الحمام الزاجل، إطلاق مزاد خيري لبيع الحمام الزاجل على مستوى الجمهورية والتبرع به لمرضى الأورام بطنطا.

قال محمد حرفوش، رئيس رابطة الحمام الزاجل، إن الرابطة أطلقت مباردة إنسانية لصالح مرضى الأورام بمركز أورام طنطا، تتضمن مزاد خيري بين جميع المتسابقين ومربين الحمام في محافظات الجمهورية لبيع الحمام الزاجل في مزاد علني ويكون لصالح مرضى مركز الأورام في طنطا.

وأشار محمود شلفوطة، أمين صندوق الرابطة، إلى أن المزاد الخيري شارك فيه المئات من متسابقي الحمام الزاجل وذلك عن طريق صفحة على "فيس بوك" تم تخصيصها لهذا الغرض ولعرض الحمام الزاجل وتتراوح الأسعار بين 300 إلى 750 جنيها لفرد الحمام الواحد، ويتم تحصيل المبلغ وعمل شيك بها والتبرع لصالح مرضى مركز الأورام في طنطا.

وأضاف أن تلك المبادرة تأتي في إطار حرص مربي ومتسابقي الحمام الزاجل على المشاركة في الجانب الخيري وتقديم المساعدة لمرضى مركز أورام طنطا وقد جمع نحو 13 ألف جنيه، منذ الإعلان عن المزاد ومن المتوقع زيادة نسبة المشاركين خلال الأيام المقبلة.