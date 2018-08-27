أعلنت الشركة المنتجة لـ"البوم أنا بنت عمك" للمطربة فاطمة عيد، اليوم، في بيان رسمي، عن تعرض الصفحة الرسمية لفنانة الغناء الشعبي للقرصنة والسطو على محتوى أغانيها وألبوماتها كاملة.

وتٌجري مباحث الإنترنت حاليًا التحقيقات في سرقة القناة في سبيل استرجاعها مرة أخرى، بعدما تقدم المنتج ريتشارد الحاج وشبكة موسيقى ببلاغ رسمي لمباحث الانترنت.

يأتي ذلك قبل أيام من طرح "فاطمة" ألبومها الجديد الذي يعيدها للساحة الغنائية بعد سنوات من الغياب، و يحمل عنوان "أنا بنت عمك"، من انتاج ريتشارد الحاج، ويتضمن توزيعات جديدة لعدد من الاغاني القديمة إضافة لمجموعة من الأغنيات الجديدة المبهجة ومعظمها من كلمات وألحان زوجها اللواء شفيق الشايب.