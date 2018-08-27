أشاد الداعية الإسلامي خالد الجندي، بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحجيج هذا العام، قائلًا إن الموسم الأخير كان استثنائيًا على كافة الأصعدة عن المواسم التي سبقته.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه لبرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي ام سي": "بمجرد ما تنزل في المطار بتلاقي ترحاب ومعاملة طيبة وسرعة في التصرف وصبر بطاقة غير طبيعية"، متابعًا: "المنظومة كلها كانت بتخدم على بعضها".

وأكد الداعية الإسلامي، أن المصريين عليهم أن يقتدوا بتجربة الحج الأخيرة بالمملكة، في استقبال السائحين، لافتًا إلى أن الاستقبال الجيد للسائح ينعكس بالإيجاب على السياحة كما يعطي انطباعًا طيبًا عن المواطن المصري.