جدّدت نيابة مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، حبس 3 مُتهمين بالانتماء لـ"داعش"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، قد ضبطت يوم الثلاثاء الموافق 7 من أغسطس الجاري، 3 مُتهمين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، أحدهم هارب من حكم المؤبد لإدانته بقتل أمين شرطة، وعائد من سوريا لمشاركته في الحرب هناك ضد النظام السوري.

وبحسب مصدر أمني، فإن قوة أمنية داهمت الظهير الصحراوي الغربي في مركز بني مزار، وتمكنت من ضبط 3 أشخاص قالت أنهم منتمين لتنظيم داعش الإرهابي، منهم "ر. م" مدرس، ويقيم في مركز بني مزار، وهارب من حكم المؤبد لإدانته بقتل أمين شرطة وأنه عائد من سوريا بعد مشاركته في الحرب هناك ضد النظام السوري، و"أ. م" عامل، و "م. م" ويقيم في مركز مغاغة، وحرر محضرا لهم وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي أصدرت قرارها المُتقدم.