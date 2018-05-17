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الوطن

"جنايات المنيا" تجدد حبس متهمان ينتميان لتنظيم "داعش" 45 يوما

منذ 48 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
"جنايات المنيا" تجدد حبس متهمان ينتميان لتنظيم "داعش" 45 يوما

صوره ارشيفية

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، تجديد حبس المتهمين "ح. ع"، 33 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق، مقيم بقرية صندفا، و"خ، م"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة ذخيرة سلاح آلي و300 طلقة ولاب توب به، ومقاطع فيديو تحتوي على مقاطع إرهابية لتنظيم "داعش" الإرهابي الدولي، من بينها الحادث الإرهابي الذي استهدف أتوبيس الأقباط بدير الأنبا صموئيل بالعدوة.

وقالت مصادر إن المتهم "خ، م"، مقيم بقرية دلجا في مركز ديرمواس، وسبق اتهامه في قضايا عنف بديرمواس منذ عام 2013، وصدر له حكم بالمؤبد من المحكمة العسكرية، وأن المتهمان ألقى القبض عليهما أثناء تواجدهما بقرية صندفا بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وبحوزتهما بندقية آلية و300 طلقة، وخط اتصال دولي ولاب توب، وأنهما يواجهان تهم الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي والاتصال بتنظيم إرهابي دولي، وحيازة أسلحة وذخيرة.

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