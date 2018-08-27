حصلت "الوطن" على كشوف المدارس اليابانية المقرر بدء الدراسة فيها بدءً من العام الدراسي الجديد وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد استقرت على تشغيل 34 مدرسة فقط من أصل 45 مدرسة يابانية وتأجيل الدراسة في 11 مدرسة.