لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 37 آخرون فى حوادث طرق بعدد من المحافظات اليوم، حيث تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء جمال شكر، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب «ميكروباص»، على طريق «أسيوط - القاهرة» الصحراوى الشرقى، وسقوط عدد من المتوفين والمصابين. وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، كما انتقلت قوة من مباحث المركز والدفاع المدنى إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 ركاب وإصابة 13 آخرين.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعى، إخطاراً من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة ملاكى على طريق «سوهاج - البحر الأحمر»، بمنطقة الكيلو 100 باتجاه سوهاج، وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عن انفجار الإطار الأمامى للسيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة. وأسفر الحادث عن وفاة «مارسيل جابر جندب»، 44 سنة، زوجة قائد السيارة، بينما أصيب 3 آخرون من مستقلى السيارة. وأسفر انقلاب سيارة «ميكروباص» على طريق «قنا - نقادة» الصحراوى، عن إصابة 7 أشخاص، وفق إخطار تلقاه مدير أمن قنا، اللواء مجدى القاضى، وأكد مدير مرفق الإسعاف، الدكتور خالد يوسف، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتبين أن الحادث نتج عن انفجار الإطار الأمامى للسيارة.

انقلاب «ميكروباصين» بأسيوط وقنا.. وملاكى على طريق البحر الأحمر.. و«توك توك» ببنى سويف

كما تلقى مدير أمن بنى سويف، اللواء جرير مصطفى، إخطاراً من شرطة النجدة بإصابة 4 أشخاص، نتيجة انقلاب مركبة «توك توك» على الطريق الصحراوى الشرقى القديم، بالقرب من قرية «غياضة»، بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء محمد حجى، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع تصادم بين سيارتين «ميكروباص»، أمام قرية «كفر الطويلة»، أسفر عن إصابة 5 ركاب، كما أصيب 5 أشخاص فى حادثين بمدينة الإسكندرية، أحدهما نتج عن توقف سيارة نقل بمقطورة بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اصطدام سيارة مسرعة بها من الخلف، وأسفر الحادث عن إصابة تباع السيارة الثانية، ونتج الحادث الآخر عن اصطدام سيارة ملاكى بشخصين، وأثناء محاولة سائق سيارة أخرى تفادى الحادث، اصطدم باثنين آخرين على جانب الطريق الصحراوى.