قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه يرى طريقا إلى السلام مع الفلسطينيين من خلال "تطبيع" العلاقات مع دول عربية اعتبر أنها تواجه كإسرائيل تزايدا للنفوذ الإيراني.

وصرح نتانياهو في مقابلة مع الإذاعة العامة الليتوانية، بثت الإثنين بأن "العديد من الدول العربية ترى إسرائيل الآن ليس كعدو لها بل كحليف لا يمكن الاستغناء عنه في التصدي للعدوان الإيراني".

وأضاف في المقابلة التي تم تسجيلها خلال زيارته لليتوانيا التي انتهت الأحد "نشأ من ذلك تطبيع يمكن أن يقود إلى السلام.. أعتقد أنه إذا كان لدينا سلام مع العالم العربي الأوسع، فسيساعد ذلك في التوصل لسلام مع الفلسطينيين".