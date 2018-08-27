قالت الدكتورة غادة خليل، مديرة المكتب الفني لوزارة التخطيط ومديرة مشروع رواد 2030، إن مبادرة "ابدأ مستقبلك" تُعد حملة توعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في المحافظات.

وأضافت "خليل"، خلال حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، اليوم، أنها بدأت العمل مع طلاب المرحلة الإعدادية ليصبحوا رواد أعمال وجار تعميم الفكرة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن الهدف من المبادرة، ترسيخ فكر ريادة الأعمال تقديم دورات تدريبية للمعلمين الذين بدورهم سيعيدون نشرها على الطلاب فى المدارس، مضيفة أن بدء حملة "ابدأ مستقبلك" 4 سبتمبر المقبل على مستوى الجمهورية.