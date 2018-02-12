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الوطن

مديرة مشروع رواد 2030: نسعى لإنهاء تنمية 13 محافظة هذا العام

منذ 31 دقيقة
كتب: محمد متولي
مديرة مشروع رواد 2030: نسعى لإنهاء تنمية 13 محافظة هذا العام

غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030

قالت الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030، إنه بعد انتهاء مشروعات محافظة الأقصر سيتم الاتجاه لمحافظة الإسكندرية وهناك مخطط حتى نهاية عام 2018 لتغطية 13 محافظة بالمشروعات وباقي المحافظات سيتم البدء فيها خلال العام المقبل.

وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج "أسواق وأعمال" والمذاع على قناة "أون E" إن بدء الحملة في محافظة الأقصر جاءت لقياس سلوك الطلاب بعد تلقيهم للكورس، مشيرة إلى أنها ليست بالحصص ولكنها أنشطة عملية

وأشارت مدير مشروع رواد 2030 إلى أن هناك تعاون بينهما وبين تجربة ماليزيا في ريادة الأعمال وتم الاستعانة بالتجربة الماليزية.

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