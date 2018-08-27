قالت نهلة الصعيدي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن موقف الإسلام واضح من جريمة التحرش، كما أن الأزهر يهيب بالمجتمع الحفاظ على الأخلاق.

وأضافت " الصعيدي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن الدين الإسلامي يحث على الأخلاق، ولكن للأسف الشديد ابتعد المجتمع عن الإسلام وأخلاقه، بينما الأزهر ينبهنا دائما للأخلاق وتوضيح الحلال والحرام.

وتابع: "لبس المرأة مهما كان ليس سببًا في ارتكاب جريمة التحرش، وسبب بلاء الأمة هو التخلي عن الأخلاق.. ومصادر التوجيه داخل الأسرة أصبحت مختلة".