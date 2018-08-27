قالت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، إن "هناك فتاوى من علماء كبار تبرر التحرش الجنسي بالفتيات".

وأضافت الجعارة، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي"، مساء الأحد: "بقى عندنا مناخ مفخخ بالفتاوى السخيفة جدًا، والغريبة جدا، ومش هقول أسماء من كبار الأسماء وكبار المشايخ ومن بعض الدعاة الجدد".

وأكدت أن بعضهم قال إنه "بخروج الفتاة متبرجة أسقطت الرخصة الشرعية عنها، ويجوز النظر إليها باعتبارها حلوى عارية والشباب ذباب، وكأن الإسلام لم يحض على غض البصر والفضيلة".

ولفتت الجعارة إلى أن مصر من أعلى الدول في جرائم الشرف بعد اليمن، مشيرة إلى أن القتل في مصر وصل للشك في سلوكيات الفتاة.

وأكدت أن هناك عدد من جرائم الشرف يكتشف فيها أن الضحية كانت عذراء بعد مقتلها.