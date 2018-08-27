وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية برئاسة اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، وكذلك كافة الجهات التنفيذية متضمنة مديريات الصحة والتموين وشرطة المسطحات، وذلك لما بذلوه من جهد خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة الأمنية التأمين الكامل لاحتفالات المواطنين في مختلف المواقع بالمحافظة دون حدوث ما يعكر الصفو العام، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجهد ملحوظ في الحفاظ على النظافة العامة في الشوارع والميادين واختفت معها ظاهرة تكدس المخلفات التي كانت تسيء للمظهر العام للمدينة في هذه المناسبات.

وطالب المحافظ كافة الأجهزة استمرار الأداء بنفس المستوى لإظهار دمياط في أجمل صورة أمام ضيوفها وتوفير بيئة مناسبة لأبناء المدينة في مختلف الأحياء.