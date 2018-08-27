نفى مجدي عبدالغني، عضو اتحاد الكرة، ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل، بشأن إسائته لمحمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، على خلفية الأزمة التي أُثيرت بين اللاعب والاتحاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، مساء اليوم، أن حساب "تويتر"، الذي تضمن الإساءات مزور، مؤكدًا أنه طلب من إدارة الموقع غلق الحساب.

وتابع عبدالغني: "مليش في تويتر، وهعمل حساب منعًا للشائعات، وعمومًا اللي اتكتب أسلوبه رخيص جدًا، ميطلعش من مسؤول".

وأكمل عضو اتحاد الكرة: "متمسكون بصلاح، لأن ابن المنتخبات المصرية، وسبق له وأن أثبت جدارة في منتخب الشباب ببطولة كأس العالم التي استضافتها كولومبيا، وكان من أقرب الناس لي منذ أن كان صغيرًا".