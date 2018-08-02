تقدم "الوطن" لكم موجزا لأهم أخبار برامج "التوك شو" ليوم أمس الأربعاء، حيث حلت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ضيفة على الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"عبر فضائية "dmc".

"العقارية": تحصيل الضرائب عن الوحدات كاملة التشطيب فقط

الضرائب العقارية تنفي مصادرة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة

"مصلحة الضرائب": تقييم العقارات بواسطة لجنة ويمكن التظلم من قراراتها

من جهة أخرى، نقل الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" نفي الإعلامية سلمى الشماع ما نُشر عبر بعض المواقع الإلكترونية عن زواجها من الدكتور محمد عبدالوهاب، أرمل الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

القرموطي ينفي زواج سلمى الشماع من أرمل فاتن حمامة

على صعيد آخر، نشبت مشادة حادة على الهواء بين مجدي عبدالغني، عضو مجلس اتحاد الكرة، والناقد الرياضي أحمد عبدالباسط، بشأن التعاقد مع خافيير أجيري المدير الفني الجديد للمنتخب، وذلك خلال برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش.

مشادة بين ناقد رياضي ومجدي عبدالغني.. والأخير: "إنت عارف أنا ابن مين"

وإليكم أبرز أخبار برامج التوك شو أمس:

الأزهر عن عدم إقامة أسماء الرفاعي: المدينة لطلاب السنة النهائية فقط

"الكهرباء": خصم مبلغ مقابل خدمة العملاء من كروت الشحن المدفوعة مقدما

بالفيديو مقتل طفل على يد والده بعدما سب جدته