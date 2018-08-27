أعلنت السلطات الأمريكية في نيويورك، عن إجلاء الآلاف من زوار جزيرة يقع بها تمثال الحرية في ميناء نيويورك، اليوم، إثر نشوب حريق صغير بأحد مواقع البناء هناك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جيم لونج المتحدث باسم إدارة إطفاء نيويورك، قوله عبر الهاف إن المسؤولين أمروا بإخلاء الموقع "أخذًا بمزيد من الاحتياط" بعدما اندلع الحريق بين ثلاث اسطوانات لغاز البروبان قبل ظهر اليوم.

وأضاف لونج، أنه تم إرسال زورقي إطفاء للتعامل مع الحريق الذي أسفر عن إصابة أحد عمال البناء بجروح لا تهدد حياته.

وقال مساعد مدير إدارة الإطفاء، روجر ساكويتش، إنه بعد الظهر بقليل تمت السيطرة على الحريق، ووصفه بأنه "صغير ولكنه خطير".

وأضاف ساكويتش على "تويتر"، "لو انفجرت إحدى الخزانات في وجود هذه الكمية الكبيرة من البروبان لكانت كارثة".

وقال المتحدث باسم خدمة المتنزه الوطني، جيري ويليس، في اتصال هاتفي، إنه جرى نقل نحو 3 آلاف زائر بحرًا من الجزيرة وذهب بعضهم إلى جزيرة إيليس المجاورة حيث يوجد متحف عن الهجرة على أمل العودة إلى جزيرة تمثال الحرية عقب إخماد الحريق.