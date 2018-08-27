دافع الفنان أحمد السعدني، عن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، على خلفية الأزمة التي نشبت بين اللاعب واتحاد الكرة مؤخرًا.

ورد السعدني، على مقاطع فيديو نشره صلاح عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، خلال حديثه عن الأزمة، وقال: "نحن كلنا ندعمك".

وكتب السعدني، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "طلبات محمد صلاح المفروض تكون بتحصل لكل اللاعبين من غير ما يطلبها حد أصلًا يا مدعو منك ليه يا بتوع اتحاد التكيه".

طلبات محمد صلاح المفروض تكون بتحصل لكل اللاعبين من غير ما يطلبها حد اصلا يا مدعو منك ليه يا بتوع اتحاد التكيه #محمد_صلاح — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

كما شارك السعدني مقطع فيديو، على "تويتر"، يظهر بعض المشادات التي نشبت بين أفراد المنتخب والركاب خلال إحدى رحلات المنتخب الوطني، وتحديدًا في مونديال روسيا 2018، وعلق عليها قائلًا: "ابقوا سفروهم بتوكتوك بعد كده".