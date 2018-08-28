قال الدكتور أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، إن هجوم وليد منصور منتج فيلم "البدلة" على موكله يعتبر سب وقذف صريح، وجريمة مكتملة الأركان طبقًا للقانون، معربًا عن أسفه أن يخرج هذا التصرف من أحد العاملين في الوسط الفني، واصفًا إياه بالأسلوب غير الراقي.

وقال "الجندي" لـ"الوطن"، إن "رمضان" يرفض الرد على الإساءة بمثلها، حيث فضّل الرد عن طريق القانون، واصفًا الأخير بالشخص المسالم، ويرفض تقبل الإهانة، قائلًا: "من يرغب في توجيه انتقادات للفنان محمد رمضان يجب أن يكون في إطار الأدب والاحترام والنقد البناء".

وأكد محامي رمضان، أن وليد منصور صادر حكم ضده من قِبل محكمة الجنايات بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في اتهامات بالبلطجة، قائلًا: "منتج لا يمكن وضعه في خانة واحدة مع فنان ذي قيمة مثل محمد رمضان الذي رفض حياة الرفاهية والتحق بالخدمة العسكرية حبًا في وطنه، كما أنه يُعد قدوة للشباب"، مناشدًا وزير الداخلية بسرعة تنفيذ الحكم الصادر ضد منتج "البدلة".

وأشار إلى استخدام "منصور" لفظ "مرضان" في المنشور، قائلًا: "حزين مما ادعاه من المنشور، وأي شخص يرغب في الشهرة يهاجم شخصية مشهور، وهو ما فعله منتج فيلم (البدلة) لافتًا إلى إن الأخير زعم تنصل من حديثه وأنه لا يقصد محمد رمضان، قائلًا: "لو مش قد الكلام ماكنتش قولته، أنت ارتكبت جريمة القانون يعاقب فيها بالحبس والغرامة".

وأكد محامي الفنان محمد رمضان، أن الفترة المقبلة ستشهد مفاجآت عديدة، وفقًا للمسار الطبيعي للقضية، لافتًا إلى أن الخلاف يقتصر مع وليد منصور فقط، وليس الفنان تامر حسني، قائلًا: "لا توجد خلافات مع تامر حسني ولم يصدر منه أي إساءة".

وفضّل المنتج وليد منصور، في تصريح لـ"الوطن"، عدم الرد علي محامي رمضان، متوعدا بالرد في مكتب النائب العام؛ لأن "كلامه مضحك ولا يوجد له أساس من الصحة، ولذلك لا ينبغي الانجراف وراء هذه الادعاءات"، بحسب قوله.

جدير بالذكر أن المنتج وليد منصور شن مؤخرا هجوم شديد عبر صفحته على "فيسبوك"، على فيلم "الديزل" للفنان محمد رمضان، لادعائه أنه الأول في الإيرادات.