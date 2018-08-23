أيمن بهجت قمر: أصدقاء مشتركين سيتدخلون للصلح بين "رمضان" و"وليد منصور"

قال أيمن بهجت قمر مؤلف فيلم "البدلة"، بطولة الفنان تامر حسني، إن أزمة إيرادات تذاكر السينما أمر "سخيف جدا"، وكل جهة تطرح أرقاما مختلفة عن الآخرى.

وطالب قمر في حديثه لـ"الوطن"، بوجود جهة رسمية تكن مسؤولة عن الإيرادات لتجنب "المضروبة"، مقترحا أن تكون لجنة تابعة لغرفة صناعة السينما أو مصلحة الضرائب، حتي تحاسب الجهات الرسمية من يصدر أوهاما تتعلق بأرقام تمس الإيرادات، وتفقده مصداقيته أمام جمهوره.

وأضاف: "أنا كمؤلف ما يشغل بالي هو الجمهور وإعجابهم بالفيلم وضحكاتهم التي تملىء قاعة السينما، ولا يجب أن نحصر الموسم في فيلمين وننسى باقي أفلام الموسم مثل (تراب الماس) اللرائع، (الكويسين)، وأيضا فيلم يوسف الشريف فنان محترم وله وجمهوره".

وأشار الشاعر الغنائي، إلى أن الخلاف بين وليد منصور منتج فيلم "البدلة" والفنان محمد رمضان لن يصل إلى المحاكم، وسيتدخل أصدقاء مشتركين للصلح بينهما.

جدير بالذكر أن وليد منصور منتج فيلم "البدلة" شن هجومًا كبيرًا من خلال "السوشيال ميديا" على الفنان محمد رمضان يتهمه بإرسال رسائل للصحفيين للترويج على أنه "رقم واحد" في إيرادات شبابيك التذاكر بدور العرض، رغم أن تامر حسني هو الذي يحتل المركز الأول في الإيرادات.