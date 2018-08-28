استقبل حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، مساء أمس، الفوجين الأول والثاني من بعثة حجاج الجمعيات الأهلية.

وكان الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، تابع مع عبدالغفار تطورات ببعثة حج الجمعيات لهذا العام.