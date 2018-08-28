أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وفاة حالة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 53.

وأشار الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أن المتوفي هو الحاج أحمدي منصور محمد الشربيني، 65 عاما، من محافظة الشرقية، حج فرادي، لافتاً إلى أنه توفي بمكة المكرمة.

وأكد "شوقي" أن الحاج توفى إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.