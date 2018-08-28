في ظل اشتعال الأزمة بين محمد صلاح نجم منتخب مصر، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مع اتحاد الكرة المصري، حرص محمد صلاح على بث مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رغبة منه في "توضيح بعض الأمور للجماهير خاصة أنهم سمعوا رد جانب واحد وهو اتحاد الكرة".

الفيديوهات حملت في طياتها كورس مكثف وبسيط في الإدارة المهنية، وفقا لتحليل الدكتورة رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد، كما تظهر الغضب والأسى الشديد الذي يعاني منه محمد صلاح، حيث قالت إن "قيام صلاح بكتابة الأفكار قبل شرحها دليل على أنه عاني كثيرا في شرحها ومحاولة إيصال مضمونها".

وأوضحت السعيد لـ"الوطن"، أن تسارع الكلمات وقلة الوقفات دليل على تراكم الأفكار والرغبة في توصيل الرسالة على أكمل وجة، موضحة أن تعليق صلاح على خطاب الاتحاد وذكره فيه بـ"المدعو" تظهر مدى غضبه واستنكاره من هذا الفعل.

وأكدت أن شرحه باستفاضة "لا طلبت عربية ولا عمري ما هطلب.. الناس تفتكر أني هطلب" مع حركة اليدين لأعلى ثم لأسفل، دليل على حزنه من وجود فكرة خاطئة عنه، وهي ليس لها أي أساس من الصحة.

وأردفت أن تكرار محمد صلاح بعض الكلمات أكثر من مرة مثل "كل الناس، الطبيعي، مش ليا لوحدي، مطلبتش، مش عارف ليه، بتتعمل من غير ما أطلب" مع تحريك الحاجبين لأعلى، دليلا واضحا على تعجبه من محاولة تشويه صورته ووصفه بالمتعالي ورفضه التام لهذه الفكرة.

وأشارت خبيرة لغة الجسد إلى أن انفعال صلاح عند شرح "أنه لا يصح أن يصل أي شخص إلى غرفة اللاعب من أجل الحصول على صوره معه"، مع فتح الكفين ووضعهما على الركبتين دليل على استسلامه ولم يعد في مقدوره شيء ليفعله حيال ذلك.