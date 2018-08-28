أرملة اللواء باقي زكي يوسف سعيدة لتسمية نفق التسعين باسم زوجها

أعربت عواطف إسكندر، أرملة اللواء باقي زكي يوسف، صاحب فكرة تدمير خط "بارليف"، إبان حرب أكتوبر المجيدة، عن سعادتها بقرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق اسم زوجها الراحل على نفق التسعين بالتجمع الخامس.

وأضافت عواطف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن تسمية النفق باسم زوجها الراحل سيجعل المواطنين يسألون عن موقفة وفكرته البطولية لتدمير خط "بارليف"، في حرب أكتوبر المجيدة.

وأوضحت إسكندر أن زوجها كان دائمًا يردد أن حرب أكتوبر كانت معجزة، وأن البطولة الحقيقة فيها كانت للجندي المصري صاحب الانتصار العظيم.