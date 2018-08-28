برلماني: مباحث الإنترنت ستتوصل لمن أنشأوا صفحة وهمية للرئاسة

قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنهم تابعوا البيان الذي أصدرته الصفحة المنسوبة زورًا لرئاسة الجمهورية، والتي ادعت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحقق بنفسه في واقعة مقتل "طفلي ميت سلسيل".

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الرئيس السيسي صدق على قانون مكافحة الجريمة الإلكتروني إلى أن صيغته التنفيذية، ستصدر خلال شهرين.

وأوضح بدوي أن مباحث المعلومات والتوثيق ستتوصل إلى هؤلاء وسيتم التحقيق معهم، مشيرًا إلى أن العقوبة المقررة طبقًا للقانون هي السجن 3 سنوات وغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه.