يواجه مهاجر في أوروبا 542 تحقيقا جنائيا تتضمن جرائم سرقة ومخدرات، لكن السلطات لم تتمكن حتى الآن من ترحيله، لأنها ببساطة لا تعرف من أين أتى!.

يعيش المهاجر، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 59 عاما، في شوارع فرانكفورت، وتواجهه الشرطة بأكثر من 542 شكوى جنائية، كما ذكرت "سكاي نيوز"، وبعد أن اعتقلته السلطات الأمنية، ادعى المهاجر أنه "يتحدر من إحدى دول شمال أفريقيا، رافضا الإفصاح عن وطنه الأم".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الرجل الذي وصل ألمانيا عام 1998 بدون جواز سفر، استغل ثغرات قانونية للبقاء في البلد، وأن من بين التحقيقات المشتبه به فيها، وقائع سرقة وإتجار في الخدرات واعتداءات وتهرب من دفع أموال لمؤسسات عمومية.

جدير بالذكر أن العناصر الأمنية لم تنجح في تحديد هوية الشخص، حيث حاولت استخدام بصمات أصبعه لمعرفة اسمه والبلد الذي جاء منه، لكن دون جدوى.