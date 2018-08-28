لقيت طفلة مصرعها إثر انهيار سور عليها بالزراعات بقرية الكولا بمركز أخميم بسوهاج، ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول فرحة عبدالنبي صابر، 8 سنوات وتقيم بناحية الكولا جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص وسؤال نجل عم والدها الشربيني محروس مرزوق، 45 عامًا عامل، قرر أنه في أثناء تواجد المذكورة أسفل سور بالزراعات سقط عليها ما نتج عنه وفاتها، نافيًا الشبهة الجنائية.

بتشريح الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر عن ذلك المحضر رقم 3730 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.