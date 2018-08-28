وضع حلما نصب عينيه وراح يعمل بكل ما أوتي من قوة لتحقيقه هو ومجموعة من شباب مصر، رأى النجاح الذي حققته شركة عملاقة مثل WWE للمصارعة الحرة، فقال لنفسه "لماذا لا ننقل التجربة إلى مصر؟"، فالمصارعة الحرة لعبة طريفة ومحبوبة ومشوقة، ومربحة إذا ما توافر لها الدعم اللازم..

أشرف كابونجا، مؤسس فريق مصارعة المحترفين المصرية العربية EWR، يحكي في حوار لـ"الوطن" تفاصيل بداياته مع المصارعة الحرة ومستقبل فريق المصارعة المصري الذي أسسه، ورأيه في المصارعة الحرة الحديثة وبعضا من مطالبه..

- حدثنا عن نفسك وتفاصيل اهتمامك بالمصارعة الحرة

أنا كنت مدربا في كلية الضباط الاحتياط في فايد بالإسماعيلية، كنت أدرب الطلاب على تنفيذ العروض في حفلات التخرج، وقبل ذلك كنت مدرب كونج فو و"كيك بوكس" وألعاب قتالية وجودو، وهذا دفعني للاهتمام بالمصارعة الحرة ومشاهدتها "وكنت بجرب حركاتها في البيت مع أخويا الصغير لدرجة أنني كسرت 3 سراير وأمي قالت لي نام على الأرض أو الشارع بقى".

- وماذا عن فريق EWR للمصارعة الحرة الذي أسسته؟

نزلت من الإسماعيلية على القاهرة واخترت 4 أولاد وبنتين، ودربتهم في نادي الأزبكية بالقاهرة وأنشأت صفحة على فيسبوك أسميتها EWR اختصارا لـ"Egyptian wrestling Arabic" مصارعة المحترفين المصرية العربية، ووصل عددنا لحوالي 20 فردا وبدأت أختار لكل لاعب استايل واسما معينا، ونظمت عرضا في سرابيوم بالإسماعيلية وبدأت بحلبة بسيطة عبارة عن خيمة فراشة و4 قوايم "عُرض" وحبل رفيع، وقدمنا 22 عرضا في 9 محافظات، ووجدت إقبالا واحتراما من الناس، ونظمنا عرضا مميزا في مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، وتضمن توعية للأطفال من الأطعمة الضارة، وهناك عروض مصارعة أخرى سننظمها في السويس والإسماعيلية والأردن.

- هل فريق أو اتحاد EWR مسجل وله صفة رسمية؟

حاولت كثيرا أن أسجل الاتحاد رسميا، والحمد لله الدولة الآن تعترف بي وتعلم نشاطي، وزارة الشباب والرياضة تعلم دوري تجاه الشباب، لأن المصارعة الحرة يعتبرونها نشاطا ترفيهيا مبني على الشو ولا يوجد اتحاد رسمي لها، وهذا ما أنشأ صداقة بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وفينس مكمان، رئيس WWE، لأن ترامب كان يمتلك ملاهي ليلية وهي التي كانت تستضيف المصارعة في البداية.

- هل هناك تمويل أو راعي رسمي لدعم نشاطك في المصارعة الحرة؟

لا يوجد راعي رسمي ولا تمويل، وأتحمل تكاليف النقل وتنظيم العروض من مالي الخاص، وطرقت كل الأبواب، وكان هناك شركة تدفع لي 5 آلاف جنيه لم تكن تكفي إيجار المعدات ومكبرات الصوت، واللاعبون المشاركون في العروض لا يتقاضون أجورا.

- ولماذا لا تتقاضى مقابلا ماديا من الجمهور عن العروض؟

الآن لا يمكن ذلك، لأن الناس ستقول "هل سأدفع 50 جنيها وأشاهد مصارعة مصرية"، ولكن في الحقيقة الذي يشاهدني مرة يريد مشاهدتي مرة أخرى، فأنا في البداية أروج دعاية لنفسي، وبعد ذلك سأتقاضى أموالا من الناس عندما أصبح مشهورا، ففي كرة القدم مثلا لا يوجد جمهور ولكن هناك راعي رسمي أو ممول.

- هل ترى أنك حققت النجاح والانتشار المنشود، حتى على محركات البحث؟

لو بحثت عن اسمي أشرف كابونجا ستجد أخبارا ومعلومات، أما EWR فهي تحتاج إلى وقت للانتشار، أما إذا بحثت عن "مصارعة المحترفين المصرية" و"مصارعة EWR" فستجد نتائج بحث، وأقول لك إن عرض المصارعة المقبل في السويس يوم 8 سبتمبر، سيكون خياليا و"هيكسر الدنيا"، وأنا أستعد لدخول موسوعة "جينيس" كأقوى رجل في العالم، حيث سأقوم بجر شاحنة بمقطورتين.

- في رأيك.. هل مباريات المصارعة الحرة حقيقية أم تمثيل وسيناريوهات؟

الضربات حقيقية فلا يمكنك أن تقنعني أن هذه القفزات واللكمات والارتطامات غير حقيقية، أما الفوز ونتائج وخطوات المباراة يكون متفق عليها ومعلومة مسبقا، فكل لاعب يعرف مكان الضربات التي سيتلقاها ومتى سيتلقاها وكيف، وبالتالي هي تعتمد على قوة التحمل والاستعداد الجيد.

- هل هناك ضربات ممنوعة عندك في EWR؟

بالطبع هناك ضربات ممنوعة، وممكن بسببها أطرد اللاعب، مثل الضربة تحت الحزام وأسفل الظهر من الخلف وبين الكتفين وفي الوجه، وكل ضربات المصارعة تؤدي إلى إصابات، والمهارة تكمن في كيفية تنفيذ هذه الضربات بدقة وتفاديها.

- هل سمعت عن المصارع المصري محمد فهيم المحترف في WWE؟ وهل تتوقع نجاحه؟

لم أسمع عن محمد فهيم وأتمنى له التوفيق في WWE ولن يواجه عنصرية وسيثبت نفسه مثل المصارع السوري الأصل سامي زين وغيره من المصارعين ذوي الأصول العربية والمسلمة، لأنه يعيش في أمريكا وبالتالي سيحصل على فرصته بعكس ممارسة اللعبة في مصر، فالفرص والإمكانيات هنا محدودة.

- ما شروط الانضمام إلى فريق EWR؟

تقديم صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" وتحليل دم وإيدز وتحاليل بطن مع سداد 500 جنيه اشتراك اختبار، وألا يكون اللاعب نحيفا جدا لأنه سيكون عُرضة للإصابات والخطر.

- ما رأيك في أحوال المصارعة الحرة في مصر، وهل تلقى القبول والانتشار؟

المصارعة في مصر تحتاج إلى وقت، فمثلا لو كان معك "سيارة 128" لن تكون بنفس سرعة وقوة المرسيدس، فهناك فرق في السرعات، فأنا أحتاج إلى الأموال لتطوير اتحاد المصارعة الذي أؤسسه، لو حدث ذلك سأنجح في أقل من شهر، وأنا بذلت كل جهدي وبعت سيارتي ومحلي من أجل المصارعة.

- هل يوجد أحزمة وبطولات وألقاب لفريق EWR للمصارعة الحرة؟

7 أحزمة، وهي: حورس والفراعنة والمقاومة وإفريقيا والقارات وكليوبترا والوطن العربي، وهي عبارة عن درجات، أعلاها "حورس" وأنا الفائز به حاليا، و"كليوبترا" مع آية، و"المقاومة" مع كيمو، و"الفراعنة" مع مؤمن، و"القارات" مع آندرو، و"إفريقيا" مع رأفت.