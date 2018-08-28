أشاد حجاج قطاع غزة العائدين من الأراضي الحجازية عبر شركات الطيران الخاصة والسعودية مساء أمس، بالدور المصري والتسهيلات المقدمة لهم خلال رحلة الحج، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية، على التسهيلات الكبيرة التي قدمتها مصر لهم خلال رحلة الحج، وللشعب المصري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وكشفت مصادر، أن حركة السفر عبر معبر رفح البري ستستمر لمدة 5 أيام متتالية من مصر إلى قطاع غزة لعودة الحجاج الفلسطينيين للقطاع عقب انتهاء أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

يأتي ذلك فيما تبدأ شركة مصر للطيران بعد غد الخميس، تسيير أولى رحلاتها الجوية الخاصة بعودة حجاج فلسطين إلى مطار القاهرة الدولي على أن يتم نقلهم بواسطة النقل البري إلى معبر رفح.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أن عدد الحجاج الذين وصلوا أمس لمطار القاهرة بلغ نحو 474 حاجًا فلسطينيًا من قطاع غزة.

كان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، تفقد سير العمل داخل صالات الوصول بمبنى الرحلات الموسمية للحج والعمرة، وتأكد من توافر الإمكانيات والخدمات لحجاج بيت الله الحرام وسرعة انهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر، كما اطمأن على التنسيق الجيد بين جميع الوزارات المعنية لتذليل العقبات للخروج بموسم حج ناجح هذا العام.

يشار إلى أن "مصر للطيران" بدأت جسرها الجوي أمس الأول الأحد لعودة أكثر من 68 ألف حاج من المملكة العربية السعودية عقب أداء مناسك الحج.