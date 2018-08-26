قررت السلطات المصرية، اليوم، فتح معبر رفح أيام 27 و31 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل؛ لعودة الحجاج الفلسطينيين، على أن يستأنف العمل به بصورة طبيعية اعتبارًا من 4 سبتمبر المقبل، حسبما أفادت قناة "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.