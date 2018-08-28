تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 5 متهمين أثناء حفرهم وتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بقرية أبوشنب بمركز أبشواي، وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود بلاغ من الأهالي بتنفيذ مجموعة من الأفراد أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية أبو شنب بمركز أبشواي.

وأفاد البيان الأمني، أنه تم ضبط كل من (سيد. إ. ع. 51 سنة. فلاح)، مالك المنزل، وابنه (إبراهيم. س. إ. 23 سنة. عامل)، ويقيمان بنفس القرية، و(محمد. إ. ف. 26 سنة. كهربائي)، ومقيم بأبو تيج بأسيوط، و(أحمد. م. ف. 20 سنة. كهربائي)، ومقيم بالطوابق بفيصل بمحافظة الجيزة، وعمه (إبراهيم. ف. ع. 35 سنة. سائق)، أثناء الحفر والتنقيب داخل منزل الأول، وتبين وجود حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 متر، وضبط بحوزتهم فأس، وكوريك، وجردل، وموتور مياه، وحبل.

وذكر البيان الأمني، أنه بمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات لبيان ملابساتها.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3007 لسنة 2018م إداري مركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة للتحقيق.