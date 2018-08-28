زار رئيس دولة فيتنام، تران داي كوانج، صباح اليوم، منطقة الأهرامات وذلك على هامش زيارته لمصر، رافقه خلال الجولة أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم.

وقال محي الدين، إن الجولة بدأت بزيارة الهرم الأكبر ثم منطقة البانوراما وتمثال أبو الهول، موضحا أن الرئيس الفيتنامي أعرب عن سعادته بتلك الزيارة وإعجابه بالحضارة المصرية قائلا: "إنه إذا استطاع أن يبني الانسان هرما يستطيع أن يفعل أي شيء".

كما أضاف محي، أن رئيس فيتنام والوفد المرافق له حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية في مناطق مختلفة من المنطقة.

ويزور الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج وزوجته مصر، منذ السبت الماضي، في زيارة تستغرق 4 أيام استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز العلاقات بين فيتنام ومصر وتبادل الخبرات وتطوير التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار، فضلا عن البحث عن فرص التعاون في مجالات الزراعة والثقافة والسياحة.

والتقى رئيس فيتنام، الرئيس السيسي، أمس، وشهدا توقيع 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك، كما زار رئيس فيتنام مجلس النواب والتقى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس.