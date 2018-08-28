أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، استمرارها في حملات الكشف على المواطنين واكتشاف الحاالات المصابة بفيروس "سي" وصرف العلاج لها، ضمن مبادرة الرئيس السيسي "مصر خالية من فيروس سي 2020".

وأكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إجراء مسح طبى شامل لفيروس سي لجميع المرضى المحجوزين بكل الأقسام الداخلية بجميع المستشفيات لمن تجاوزت أعمارهم الـ18 عاما، وكذا جميع العاملين بالمنشأت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وبلغ إجمالى العينات 93924 عينة، مقسمين إلى 52865 مريض و41059 عاملا بالصحة، بينهم 12844 إيجابية بنسبة 13.67% و81080 سلبية.

وأضاف شرشر، أن المحافظ أحمد ضيف صقر وجه على توفير جميع الأدوات اللازمة للفحض للاكتشاف المبكر لهذا المرض، وكذا توفير العلاج وصرفة للمرضى بأقصى سرعة والمتابعة المستمرة للحالات المرضية.