قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن هيئة الأبنية التعليمية، بدأت تنفيذ المرحلة الثانية للمدارس اليابانية، بإنشاء 3 مدارس في كل من "العاصمة الإدارية الجديدة، والهايكستب، وجاردينيا"، على مساحة 19 ألف متر مربع.

وأوضح، في تصريح لـ"الوطن"، أن ذلك يأتي ضمن خطة إنشاء الـ55 مدرسة يابانية في المرحلة الثانية، لاستكمال مشروع 100 مدرسة يابانية، مشيرا إلى أنه سيتم بدء الدراسة فيها بحلول 2019.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد استقرت على بدء الدراسة في 34 مدرسة يابانية هذا العام من أصل 45، وقررت تحويل الـ11 مدرسة التي جرى تأجيل الدراسة فيها إلى مدارس حكومية عامة، على ان تبدا الدراسة بها العادم بعد القادم.