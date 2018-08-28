استقبل الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلين عن الهيئة العربية للتصنيع وهيئة التسليح للقوات المسلحة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال توطين تصنيع وإنتاج التابلت الخاص بمنظومة التعليم في مصر، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار العصار، خلال كلمته، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل اللجنة المُشكلة لإدارة عملية تصنيع التابلت التعليمي والتي تضم في عضويتها مختلف ممثلي الجهات المتخصصة، في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي في مصر، والتي تتضمن عدد من المحاور من ضمنها توفير أجهزة تابلت تعليمي لكل الطلاب للتحصيل الدراسي بدلاً من الكتب التقليدية بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في الامتحانات، وأضاف أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بوضع المواصفات الفنية المطلوبة لأجهزة التابلت والأعداد المطلوب تدبيرها وتوقيتات التسليم والتأمين الفني الألاستخدام جهزة وغيرها من المطالب الخاصة بمنظومة التعليم الجديدة.

وأكد الدكتور محمد العصار، أن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بتوجيه الإمكانيات المتاحة بالشركات والقطاعات التابعة لصالح دعم منظومة تطوير التعليم في مصر، وذلك بما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية وكوادر بشرية مدربة على أحدث النظم العلمية والتكنولوجية.

من جانبه، شدد الدكتور طارق شوقي على أن الحكومة تعمل بشكل جاد على النهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك ومتابعة خطط العمل التي تم وضعها لتذليل أي عقبات قد تعرقل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة التعليم.

وأضاف "شوقي"، أن التعاون مع وزارتيّ الإنتاج الحربي والاتصالات يأتي من منطلق إيمان وزارة التربية والتعليم بأهمية دخول مصنّعين محليين في مجال توفير التابلت الخاص بمنظومة التعليم من أجل زيادة نسبة التصنيع المحلي والقيمة المضافة للصناعات الإلكترونية، وأعلن أنه في المرحلة الأولى سيتم توفير التابلت الخاص بمنظومة التعليم الجديدة من خلال توزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على الدور الهام الذي تقوم به كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل إعداد النشء وتأهيل الأجيال القادمة من الشباب بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من خوض غمار المنافسة في سوق العمل خاصةً في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

وأشار "طلعت"، إلى حرص الدولة على تنفيذ استراتيجية توطين صناعة التابلت وإلكترونيات التعليم في مصر، وأن ذلك سيبدأ بقيام ثلاث جهات وطنية بتصنيع التابلت التعليمي وهي: وزارة الإنتاج الحربي (شركة بنها للصناعات الإلكترونية) والهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) والقوات المسلحة (الشركة العربية العالمية للبصريات)، وأضاف أن وزارة الدفاع تشرف على النشر والإعلان وإنهاء إجراءات التعاقد على توريد التابلت بين وزارة التربية والتعليم والجهة المنفذة.